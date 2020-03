Non solo Amnesia Rebirth: gli autori di SOMA già al lavoro su un secondo gioco

Dopo aver offerto al pubblico un'interessante successione di indizi, gli autori della serie Amnesia e di SOMA hanno recentemente svelato al pubblico il primo trailer di Amnesia: Rebirth.

Per celebrare l'annuncio, Thomas Grip e Fredrik Ollson, rispettivamente Creative Director e Creative Lead di Frictional Games, hanno concesso un'interessante intervista alla redazione di US Gamer. Durante l'appuntamento, è stato confermato che Amnesia: Rebirth presenterà forti collegamenti con il primo Amnesia: The Dark Descent, sia a livello narrativo sia a livello di struttura, con molti elementi di gameplay che torneranno in una versione rivista e rinnovata.

Durante la chiacchierata c'è stato modo di approfondire una dichiarazione rilasciata dalla software house nel corso del 2016. All'epoca Frictional Games aveva infatti reso noto di star lavorando a due differenti progetti ancora non annunciati. I due creativi hanno confermato che la software house ha adottato un nuovo modello di sviluppo dopo la pubblicazione di SOMA, con l'obiettivo di pubblicare giochi più frequentemente. Questo infatti non solo risulta conveniente da un punto di vista commerciale, ma migliora anche il morale dei membri del team, che possono vedere un obiettivo sempre relativamente vicino. Attualmente, oltre ad Amnesia: Rebirth, Frictional ha già un secondo gioco in fase di pre-produzione, che entrerà nel pieno dello sviluppo in seguito alla pubblicazione di Rebirth. A quel punto, un terzo progetto entrerà anch'esso in pre-produzione.



Per ogni dettaglio sul nuovo capitolo della serie Amnesia, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra anteprima di Amnesia: Rebirth.