Non solo Animal Crossing su Switch: in arrivo tanti giochi sull'eShop questa settimana

Tutti gli appassionati di videogiochi su Nintendo Switch attendono con impazienza l'uscita di Animal Crossing New Horizons. Dietro al Villager, e all'avventura che l'attende insieme ai buffi abitanti dell'isola di New Horizons, si muove però un esercito di videogiochi in procinto di arrivare sul Nintendo eShop.

La lista dei giochi in procinto di approdare sulle pagine del negozio digitale della console ibrida della casa di Kyoto assume infatti i contorni di un'agenda interattiva particolarmente fitta di appuntamenti.

Tra i tanti titoli che si apprestano a rimpolpare il già ricco catalogo dell'eShop, è impossibile non citare la Definitive Edition dell'avventura strategica cyberpunk Deep Sky Derelicts e Vampire The Masquerade Coteries of New York, il GDR testuale ambientato nella dimensione a tinte oscure di Vampire The Masquerade.

Nintendo eShop: Giochi Switch in uscita dal 19 al 25 marzo

20 marzo - LA-MULANA

20 marzo - LA-MULANA 2

20 marzo - Mist Hunter

20 marzo - Quell Memento

20 marzo - Thunder Paw

23 marzo - Rhythm of the Gods

23 marzo - Bug Academy

24 marzo - Colorgrid

24 marzo - Deep Sky Derelicts: Definitive Edition

24 marzo - Hyperspace Delivery Service

24 marzo - Vampire: The Masquerade - Coteries of New York

La scorsa settimana sono giunti sull'eShop anche Langrisser e Syder Reloaded: a chi ci segue, ricordiamo infine che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Animal Crossing New Horizons, il capolavoro sim life diretto da Aya Kyogoku e atteso al lancio su Switch per domani, venerdì 20 marzo.