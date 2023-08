Non solo Armored Core! Bandai Namco annuncia Custom Mech Wars

Mentre le opzioni di personalizzazione di Armored Core VI conducono Kirby e Venom sulla superficie di Rubicon, in casa Bandai Namco hanno ancora qualche sorpresa per gli appassionati di mech.

Con il trailer che trovate in apertura a questa news, il publisher nipponico ha infatti annunciato Custom Mech Wars, una peculiare produzione realizzata in partnership con D3 Publisher. Formalmente, il gioco si presenta come un action shooter in terza persona, che pone i giocatori a bordo di letali robottoni. Il fulcro dell'esperienza, tuttavia, sembra risiedere nelle bizzarre opzioni di personalizzazione dei propri mezzi da battaglia.

In Custom Mech Wars, i giocatori potranno infatti attrezzare i propri mech con gambe e braccia aggiuntive, in un sistema il cui unico limite sembra essere la fantasia della community. Il titolo include un comparto narrativo, con gli avventurieri che potranno affrontare la campagna principale in solitaria o in compagnia, grazie a una modalità cooperativa per un massimo di quattro mech. Ancora privo di una data di uscita precisa, Custom Mech Wars arriverà nel corso dell'inverno 2023 su PC e PlayStation 5.



Nel frattempo, ricordiamo a tutti i videogiocatori fan dei robottoni giapponesi di dare uno sguardo anche alla nostra recente prova di Ufo Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi.