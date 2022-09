Non solo Assassin's Creed Mirage: novità anche per AC Infinity dall'Ubisoft Forward?

Oltre al già confermato reveal completo di Assassin's Creed Mirage, nel corso del prossimo evento Ubisoft Forward potrebbe esserci spazio anche per Assassin's Creed Infinity: a suggerirlo è la stessa azienda transalpina nel comunicato stampa condiviso per annunciare la sua prossima kermesse videoludica.

Come giustamente rimarcato dalla giornalista di IGN.com Adele Ankers-Range, nell'ultima email inviata da Ubisoft agli addetti al settore viene rimarcato che il prossimo Ubisoft Forward farà da sfondo a "uno speciale su Assassin's Creed che svelerà il futuro del franchise".

L'indicazione offertaci da Ubisoft, perciò, presagisce l'annuncio delle iniziative che coinvolgeranno l'intero franchise da qui ai prossimi mesi e, presumibilmente, anni, da qui le speranze della community per l'arrivo di novità riguardanti AC Infinity.

C'è anche un altro dato che rafforza tale ipotesi ed è quello legato alla durata dell'Ubisoft Forward. Sempre dall'email di Ubisoft apprendiamo infatti che lo show digitale durerà almeno 60 minuti, in funzione dei Twitch Drop promessi dall'azienda transalpina a coloro che assisteranno allo spettacolo. Si tratta di un tempo insolitamente lungo per un evento organizzato da un singolo publisher, un dato che giustificherebbe, appunto, la presenza di uno speciale sul futuro di Assassin's Creed tanto esteso da comprendere sia la presentazione completa di AC Mirage che le nuove informazioni su AC Infinity.

Per averne la controprova non ci resta che attendere fino alle ore 21:00 di sabato 10 settembre. Nel frattempo, il colosso videoludico francese ha già svelato alcuni dei giochi presenti all'Ubisoft Forward, come Mario + Rabbids Sparks of Hope e Skull and Bones.