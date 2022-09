Non solo Assassin's Creed: anche Valiant Hearts e Mighty Quest torneranno grazie a Netflix

Netflix ha fatto parte dell'Ubisoft Forward, l'evento durante il quale è stata annunciata una collaborazione tra il colosso dell'intrattenimento e l'azienda francese per la creazione di nuovi titoli indirizzati al mercato mobile.

La partnership tra le due realtà inizierà a dare i suoi frutti nel corso del 2023, anno nel quale dovremmo assistere alla pubblicazione di ben tre videogiochi per dispositivi Android e iOS. Il primo di questi, in uscita a gennaio 2023, sarà un nuovo capitolo di Valiant Hearts The Great War, chiamato Valiant Hearts 2, sviluppato dallo stesso team responsabile dell'originale. Più avanti approderà sui dispositivi mobile un altro sequel, ovvero il nuovo The Mighty Quest for Epic Loot, il quale dovrebbe proporre alcune meccaniche roguelike ed un'elevata rigiocabilità. A chiudere il terzetto di giochi legati alla collaborazione tra Ubisoft e Netflix troviamo anche un Assassin's Creed, di cui però non conosciamo ancora i dettagli.

Va precisato che tutti e tre i giochi non verranno pubblicati in maniera tradizionale su Google Play Store e App Store, ma saranno disponibili esclusivamente per gli abbonati a Netflix, dal momento che faranno parte della crescente libreria di prodotti videoludici che gli utenti del servizio in streaming possono godersi sui loro dispositivi.

