D&D, non solo Baldur's Gate 3 e Dark Alliance: in arrivo un AAA open world!

Nel corso del dicembre 2019, il team di Wizards of the Coast aveva annunciato di avere in cantiere ben sette o otto giochi di D&D in arrivo nel prossimo futuro.

Alcuni di questi sono già stati presentati, ma molti restano ancora avvolti nel mistero. Nel computo va ovviamente conteggiato l'attesissimo Baldur's Gate III, attualmente accessibile al pubblico in Early Access, mentre gli autori di Larian Studio sono al lavoro al massimo ritmo per ultimare la produzione. Ricordiamo inoltre l'annuncio di Dungeons & Dragons: Dark Alliance, Action RPG cooperativo. Ora, un terzo titolo è stato parzialmente presentato.

Come potete verificare in calce, nel cercare nuovo personale, il team di Hidden Path Entertainment ha offerto una prima descrizione del progetto al quale si sta dedicando. Ebbene, quest'ultimo è stato descritto come un "RPG fantasy AAA open world in terza persona che troverà spazio nel franchise di Dungeons & Dragons". Per la realizzazione del progetto, la software house è alla ricerca di programmatori, artisti e sceneggiatori. Al momento, non è stato purtroppo offerto un titolo ufficiale per la produzione a tema D&D, né tantomeno è stato condiviso materiale in merito. Ignoto anche lo stato dei lavori su questo nuovo open world.



In passato, Hidden Path Entertainment ha prestato i propri professionisti allo sviluppo di - tra gli altri - CS:GO, Defense Grid 2, Age of Empires II: HD Edition.