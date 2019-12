Non solo Baldur's Gate 3 e Dark Alliance: in arrivo 'sette o otto giochi' a tema D&D

L'universo di Dungeon & Dragons si prepara ad occupare un ruolo di rilievo sulla scena dell'intrattenimento videoludico, con diversi titoli attesi nel prossimo futuro.

Dopo alcuni mesi dalla promessa di Larian di rendere Baldur's Gate 3 "il migliore dei migliori RPG", è giunto l'annuncio ufficiale di un nuovo titolo dedicato al celere gioco di ruolo cartaceo. Nel corso dei The Game Awards 2019, Tuque Games ha infatti annunciato Dungeon & Dragons: Dark Alliance, action RPG cooperativo all'interno del quale gli appassionati potranno vestire i panni di Drizzt, Catti-brie, Bruenor o Wulfgar. Queste, a quanto pare, non sono tuttavia le uniche produzioni videoludiche a tema D&D in programma.

A renderlo noto è Chris Cocks, Presidente di Wizards of the Coast, nel corso di un'interessante intervista concessa alla redazione di Games Industry. Nel corso della chiacchierata, quest'ultimo ha infatti delineato il quadro di un prossimo futuro in cui "sette o otto" giochi Wizards si paleseranno al pubblico. Nell'approfondire l'approccio adottato dalla compagnia, Cocks dichiara: "Vogliamo che ogni gioco abbia un punto di vista, e si concentri solo su un paio di cose e farle davvero, davvero bene". Si vuole così evitare che tutti i titoli del franchise si concentrino sullo stesso aspetto, o, allo stesso tempo, che un unico gioco cerchi di approfondire troppi temi in un'unica soluzione. "E nei futuri giochi - prosegue Cocks - esploreremo aree differenti, che si tratti di grande strategia e combattimento a livello di esercito, fino a profondi ritratti di personaggi".



