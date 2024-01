Non solo Baldur's Gate 3, tutti i giochi pubblicati da Larian Studios

Il nome e il talento di Larian Studios sono diventati noti al grande pubblico grazie a Baldur's Gate 3, gioco di ruolo ambientato nell'universo di Dungeons & Dragons che nel 2023 ha racimolato più di 200 premi Game of the Year. La software house belga, in ogni caso, è attiva da quasi trent'anni: scopriamo assieme tutti i suoi giochi.

La storia di Larian Studios comincia nel 1996, quando Swen Vincke decide di fondarla in quel di Gent, in Belgio. Il neonato piccolo studio si mette immediatamente al lavoro su The Lady, the Mage and the Knight, un hack 'n' slash alla Diablo ambientato nell'universo di Dark Eye. Nello stesso periodo avvia anche la produzione di The L.E.D. Wars, un gioco di strategia fantascientifico che nel giro di cinque mesi riesce anche a vedere la luce sotto etichetta Ionos, segnando di fatto il debutto dello studio sul mercato. Andrà invece peggio a The Lady, the Mage and the Knight, che a causa di alcune traversie economiche di Larian e del publisher Attic Entertainment Software verrà definitivamente cancellato nel 1999.

Larian Studios ingrana una nuova marcia nel 2002, quando completa i lavori su Divinity: Sword of Lies, un gioco poi pubblicato da CDV con il nome Divine Divinity: è l'inizio di una saga che diventerà simbolo e sinonimo di Larian per i successivi venticinque anni. Divine Divinity è un gioco di ruolo d'azione per PC e Mac con le meccaniche hack 'n' slash alla Diablo che la software house belga aveva già provato ad esplorare con la sua opera prima mancata. A differenza del classico di Blizzard, in ogni caso, presenta una componente RPG ben più sviluppata. Nel 2004 riceve il primo seguito, Beyond Divinity, pubblicato su PC e Mac in due differenti edizioni, la Standard sotto etichetta Ubisoft e la Deluxe a cura di MediaMix Benelux. Quest'ultima conteneva il gioco, una copia del primo capitolo e una storia firmata da Rhianna Pratchett, scrittrice oggi ben nota che all'epoca stava muovendo i primi passi nel mondo dei videogiochi.

Dopo la parentesi KetnetKick, un gioco educativo datato 2004, nel 2009 è arrivato il turno Divinity II: Ego Draconis, seguito di Beyond Divinity arrivato anche su Xbox 360, oltre che su PC. L'anno successivo ha ricevuto l'espansione Flames of Vengeance e nel 2012 l'intero pacchetto con tutte le dovute migliorie è stato ri-pubblicato nella forma di Divinity II: Developer's Cut sotto etichetta Focus Home Interactive. Distanziandosi dagli episodi precedenti, questo episodio ha introdotto per la prima volta una meccanica che permetteva di passare dal tradizionale combattimento in terza persona nei panni degli umani ai combattimenti aerei in groppa ai draghi. Nell'agosto 2013 è stata poi la volta di Divinity: Dragon Commander, un mix di strategia e gioco di ruolo che ha ottenuto il plauso della critica per il suo originale approccio al genere, che prevede tre distinte fasi di gameplay: una politica basata sulle conversazioni, una strategica a turni ispirata al gioco da tavolo Risk e infine una fase strategica in tempo reale con la costruzione degli edifici e il reclutamento di unità.

La nuova svolta nella storia di Larian Studios avviene nel 2014 con la pubblicazione su PC dell'acclamato Divinity: Original Sin, gioco di ruolo parzialmente finanziato con Kickstarter che ha gettato le basi per la formula di gioco che ha raggiunto il suo apice con Baldur's Gate 3. Prequel di Divine Divinity e quarto capitolo ufficiale della saga Divinity, Original Sin è un avventuroso gioco di ruolo isometrico a turni con un mondo interattivo, il multiplayer cooperativo e il supporto alle mod. Il successo su PC spiana la strada al successivo arrivo su PS4 e Xbox One, avvenuto nel 2015 nella forma di Divinity: Original Sin - Enhanced Edition, e soprattutto all'eccezionale seguito Divinity: Original Sin II, pubblicato nel 2017 su PC e nel 2018 su console nell'ormai tradizionale Enhanced Edition. Ambientato 1200 anni dopo il capitolo precedente, lo migliora in ogni sua componente rappresentando l'apice assoluto del franchise Divinity. Se avete conosciuto Larian Studios con Baldur's Gate 3 e ne volete ancora, vi consigliamo di giocare Divinity: Original Sin II.