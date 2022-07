Non solo Bayonetta 3: il primo capitolo arriva su Switch in versione fisica

Tra i numerosi annunci a tema Bayonetta che Nintendo ha fatto nel corso del pomeriggio, ne troviamo anche uno legato al primissimo capitolo della serie PlatinumGames che farà la gioia dei collezionisti.

Ecco di seguito il breve post che il colosso giapponese ha pubblicato sul suo canale Twitter italiano nel corso del pomeriggio:

"Quest'anno arriverà anche una versione su scheda del primo gioco della serie Bayonetta. Continua a seguirci per scoprire di più!"

Questo significa che nel corso dei prossimi mesi sarà possibile acquistare il primo Bayonetta non solo sull'eShop di Nintendo Switch, ma anche in formato fisico, ovvero su cartuccia. Si tratta di un'ottima notizia per tutti i collezionisti di edizioni su cartuccia dei giochi per la console ibrida della Grande N, dal momento che il primo capitolo della serie non è mai arrivato in edizione fisica: fino ad oggi, infatti, si poteva solo ottenere tramite acquisto sull'eShop o attraverso il riscatto di un codice incluso nella confezione di Bayonetta 2.

In attesa che Nintendo sveli maggiori dettagli sul prezzo del gioco e sulla finestra di lancio, vi ricordiamo che Bayonetta 3 ha una data d'uscita ufficiale e sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sulla esclusiva Trinity Masquerade Edition.