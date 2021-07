Non solo Beyond Good & Evil 2: Ubisoft Montpellier è al lavoro su un secondo gioco?

Come ormai sappiamo da tempo, negli uffici di Ubisoft Montpellier sono attualmente in corso i lavori su Beyond Good & Evil 2, titolo particolarmente ambizioso la cui data d'uscita potrebbe essere più lontana del previsto. Sembra però che il titolo in questione non sia l'unico in lavorazione.

Come ci fa notare l'insider IdleSloth su Twitter, un recente annuncio di lavoro pubblicato su LinkedIn dell'azienda francese lascia ben poco spazio all'immaginazione. Ubisoft Montpellier è infatti alla ricerca di un esperto del mondo digitale e della comunicazione che conosca bene la lingua inglese e quella francese per gestire le strategie di marketing relative non solo a Beyond Good & Evil 2 ma anche ad un prodotto ancora da svelare al pubblico. Non è quindi da escludere che il team di sviluppo, consapevole del lungo periodo di sviluppo di Beyond Good & Evil 2, abbia deciso di iniziare a lavorare ad un progetto più piccolo che possa aiutare economicamente lo studio e che possa arrivare sul mercato in tempi più brevi.

In attesa di scoprire di cosa si tratti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il riassunto di tutte le novità annunciate all'Ubisoft Forward 2021, evento durante il quale è stato annunciato il nuovo Mario + Rabbids Sparks of Hope.