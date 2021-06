Non solo Black Desert Online, Pearl Abyss apre due nuovi studi in occidente

Il publisher sudcoreano Pearl Abyss, conosciuto per il celebre MMO Black Desert Online, ha annunciato l'apertura di due nuovi studi negli Stati Uniti ed in Europa con l'obbiettivo di allargare il supporto al pubblico occidentale.

I due nuovi studi, uno con sede a Los Angeles e l'altro ad Amsterdam, serviranno infatti a supportare in maniera specifica i giocatori nordamericani ed europei: "Pearl Abyss America è stata fondata nel 2018 e abbiamo continuato ad espandere la nostra squadra e a supportare i giocatori occidentali, anche in questo anno difficile che abbiamo tutti dovuto affrontare" ha dichiarato Jeonghee Jin, CEO della divisione statunitense. "La nostra azienda è stata fondata sul principio di mettere al primo posto l'esperienza dei giocatori e la nostra espansione occidentale è un altro modo per compiere i prossimi passi e rimanere fedeli alla missione" ha poi concluso Jin. Tra i progetti in cantiere in casa Pearl Abyss, oltre al supporto per Black Desert Online, troviamo Plan 8 e Crimson Desert.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che potete trovare un'interessante intervista a Jae Hee Kim, executive producer del franchise Black Desert, sulle pagine di Everyeye.