Non tutti hanno il budget gigantesco di Baldur's Gate 3, dice il CEO di Owlcat Games

Il CEO e fondatore di Owlcat Games, Oleg Shpilchevskiy, ha discusso dei costi di sviluppo dei videogiochi moderni, ed in particolare del sempre più ricco panorama dei giochi di ruolo.

Innanzitutto, Shpilchevskiy ha spiegato che ogni gioco ha la sua classificazione (ad esempio B, AA, AAA, ecc.) a seconda del suo valore di produzione. Ha aggiunto che di solito esiste una correlazione tra i costi e le entrate previste, delineando approssimativamente i seguenti livelli:

Gioco AAA : budget compreso tra 50 e 70 milioni di dollari, entrate previste di 300 milioni di dollari (affinché il gioco possa essere considerato un successo);

: budget compreso tra 50 e 70 milioni di dollari, entrate previste di 300 milioni di dollari (affinché il gioco possa essere considerato un successo); Gioco AA : budget compreso tra 5 e 15 milioni di dollari, entrate previste di 50 milioni di dollari;

: budget compreso tra 5 e 15 milioni di dollari, entrate previste di 50 milioni di dollari; Gioco A: un budget compreso tra 1 e 2 milioni di dollari (Shpilchevskiy non ha menzionato alcuna aspettativa di entrate).

I titoli precedenti di Owlcat, che includono la serie di giochi Pathfinder e Warhammer 40k: Rogue Trader, erano tutti AAA e per quanto molti pensano che sia meglio puntare più in alto con ogni gioco, Shpilchevskiy spiega che investire più soldi nella produzione di solito rende le cose più rischiose e difficili. Quindi non tutti gli studi dovrebbero puntare ad un budget sempre crescente. Secondo Shpilchevskiy, ci sono molte aziende che sono perfettamente a proprio agio nel rimanere nella nicchia indie, dove si costruiscono una reputazione e guadagnano denaro creando fantastici giochi.

In ogni caso, anche se volesse farlo, Owlcat Games non potrebbe mai investire una somma di denaro tale da creare un gioco sulla falsa riga di Baldur's Gate 3, che per gli amanti degli RPG è diventato un sogno ad occhi aperti, e che probabilmente continuerà a far categoria a se stante nei prossimi anni.

"BG3 ha un budget gigantesco. Pochi studi possono effettivamente permetterselo, per non parlare di investire così tanti soldi in un gioco isometrico. So che questo era già il secondo gioco per Larian ad avere una situazione imprevedibile: quando investi tutti i tuoi soldi in un colpo solo e poi aspetti di vedere se funziona o meno. Buon per loro, sono persone coraggiose ed è chiaro che non lo fanno invano. Ma, ancora una volta, non possiamo investire, diciamo, 200 milioni di dollari per realizzare un BG3: non abbiamo ancora quella somma di denaro. E non conosco nessuna azienda al mondo che investirebbe così tanti soldi in un CRPG".

