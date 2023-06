Non solo Bungie e SEGA: Microsoft voleva comprare anche Remedy e Housemarque!

Dalla causa tra Microsoft e la FTC è emerso che la casa di Redmond voleva comprare SEGA e Bungie negli scorsi anni, ma non solo perché dai documenti depositati in tribunale emerge anche una lista di altri studi e publisher che Microsoft stava tenendo d'occhio per una possibile acquisizione.

L'elenco è lunghissimo e include nomi come A44, Bonfire Studios, Counterplay Games, Dreamhaven, Ember Lab, Facepunch Studios, Fatshark, Ghost Ship Games, Hazelight Studios, Heart Machine Hello Games (No Man's Sky), Moon Studios (Ori), Mundfish, Proletariat, Striking Distance Studios e Team Cherry (Hollow Knight) oltre a Supergiant Games (Hades), Niantic Labs, IO Interactive (Hitman), Crytek, Remedy (Alan Wake, Control), Larian Studios e Playdead. Nella lista figura anche il nome di Housemarque comprata da Sony nel 2021.

A questi studi si aggiunge anche Zynga poi comprata da Take-Two Interactive, Microsoft ha avviato delle trattative con l'azienda ma queste non sono andate in porto. Chiaramente, non tutti gli studi elencati qui sopra stavano per essere acquistati da Microsoft, semplicemente il publisher stava "tenendo d'occhio" questi team per valutarne le performance e optare poi per una futura acquisizione dei più "interessanti" da inglobare nella famiglia Xbox Gaming.

Come sappiamo le cose sono poi andate diversamente e Microsoft ha comprato Zenimax e Bethesda, oltre a lanciare una sostanziosa offerta (69 miliardi di dollari) per l'acquisizione di Activision Blizzard King.