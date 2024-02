Non buttare la tua vecchia PS4! Da GameStop vale fino a 140 euro con l'extravalutazione

Nuova promo GameStop: fino al 6 marzo è attiva nei negozi l'extravalutazione di PlayStation 4, porta indietro la tua vecchia console, verrà ritirata subito e valutata fino a 140 euro!

L'extra valutazione prevede un valore di 100 euro per il ritiro di PS4 e PS4 Slim e di 140 euro per PlayStation 4 PRO, una buona occasione dunque per dare indietro la propria console usata e ottenere un consistente sconto sull'acquisto di una nuova console come PlayStation 5 o PS5 Slim ad esempio.

La nuova offerta trade-in è valida fino al 6 marzo 2024 solo nei negozi GameStop, a proposito del ritiro la catena ricorda che "le console devono essere integre, funzionanti, non manomesse e complete di controller originale e cavi. Nel caso si voglia aderire a promozioni specifiche di extravalutazione non serve riportare in negozio scatola e/o altri prodotti inclusi al momento dell'acquisto. Se il sigillo di garanzia è stato rimosso e/o danneggiato la console non potrà essere ritirata. Alcuni modelli possono essere ritirati anche se non funzionanti."

Vi consigliamo dunque di recarvi nel negozio GameStop a voi più vicino e chiedere informazioni direttamente ai responsabili del punto vendita, pronti a chiarire tutti i vostri dubbi e supportarvi nella fase di ritiro della vostra console usata.