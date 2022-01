Non solo Call of Duty: Diablo 4 e Overwatch 2 usciranno anche su PlayStation oppure no?

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ha generato ovviamente tante domande e numerosi dubbi sul destino dei franchise di proprietà della compagnia: le IP dell'azienda diventeranno esclusive dell'ecosistema Xbox o resteranno multipiattaforma?

Nel caso di COD, Phil Spencer si è esposto in prima persona confermando che Microsoft rispetterà gli accordi presi con Sony per Call of Duty mentre per quanto riguarda altri titoli non ci sono conferme dirette ma sappiamo che Microsoft non vuole frammentare le community dei giochi Activision e questo farebbe pensare ad una possibile uscita multipiattaforma anche per altri giochi.

L'insider Benji-Sales in particolare solleva dubbi su due giochi targati Blizzard, ovvero Diablo 4 e Overwatch 2. Entrambi sono stati annunciati per PC, console PlayStation e Xbox e queste indicazioni dovrebbero essere mantenute, con Microsoft che ha più volte dimostrato di onorare i contratti sottoscritti, come nel caso di Deathloop e GhostWire Tokyo in esclusiva PS5.

Oltretutto entrambi i titoli potrebbero uscire prima che l'acquisizione venga completata, il termine ultimo ipotizzato per concludere la trattativa è giugno 2023. Chiaramente, non ci sono conferme e Microsoft potrà disporre di queste IP come meglio crede una volta che saranno di sua proprietà, fino ad allora Activision continuerà a gestire il suo business in maniera indipendente.