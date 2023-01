Non ci sarà la Camera dei Segreti in Hogwarts Legacy: l'artbook ufficiale spiega perché

Come sappiamo, l'artbook ufficiale di Hogwarts Legacy è al centro di un leak dal quale stanno emergendo numerosi dettagli sui contenuti dell'attesissimo gioco in arrivo il 10 febbraio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Tante, infatti, le immagini del libro apparse attraverso i forum più popolari come Reddit.

Oltre ad aver rivelato dettagli sulle quest di Hogwarts Legacy, dall'artbook arriva anche un'importante precisazione in termini di narrativa e lore, legata ad una ben nota area al centro del secondo libro e film della saga di Harry Potter. Come rivelato in un passaggio dell'artbook, la Camera dei Segreti non sarà in alcun modo presente all'interno di Hogwarts Legacy, per ragioni di coerenza temporale con quanto narrato nelle opere originali. E questo nonostante Avalanche Software abbia comunque provato ad escogitare un modo per includere l'iconico scenario senza creare paradossi.

Nel confermare che il dormitorio dei Serpeverde e la Camera dei Segreti sono entrambi situati nei sotterranei del castello di Hogwarts, all'inizio dello sviluppo il design team ha subito cominciato a trovare un modo sensato per implementare l'area, ma l'idea è stata poi scartata per cause di forze maggiori, come precisa Avalanche: "Sfortunatamente quest'idea avrebbe comportato per noi alcune difficoltà, per cui abbiamo deciso di non includerla. Non volevamo certo far credere al giocatore che poteva uccidere un Basilisco che deve necessariamente essere lì nel 1992!".

Il riferimento è ovviamente a Harry Potter e la Camera dei Segreti, i cui eventi iniziano nel 1992, quando la Camera viene aperta ed il Basilisco inizia ad attaccare gli studenti di Hogwarts pietrificandoli. Comprensibile dunque la scelta di non voler rischiare di creare paradossi temporali da parte degli sviluppatori. Nel frattempo ricordiamo che l'artbook di Hogwarts Legacy ha rivelato anche mappa e nuovi personaggi, tra i vari dettagli emersi negli scorsi giorni.