Non chiamate vostro figlio Game Pass: la raccomandazione del boss del marketing Xbox

Grazie al suo costo contenuto, al catalogo in continua espansione e l'iniezione costante di novità al day-one, Xbox Game Pass è diventato incredibilmente popolare, e tutti sappiamo cosa succede quando un brand diventa tanto famoso: a qualcuno, da qualche parte nel mondo, potrebbe venire voglia di dare un nome a tema a suo figlio.

Durante un livestream andato in onda nell'ambito della Gamescom 2021, Pete Hines di Bethesda ha ricordato un curioso aneddoto legato al lancio di The Elder Scrolls V Skyrim: i coniugi Megan ed Eric Kellermeyer diedero al loro figlioletto nato l'11 novembre 2011, il giorno in cui Skyrim arrivò sul mercato, il nome di il nome di Dovahkiin Tom Kellermeyer, vincendo un contest indetto da Bethesda e guadagnandosi una fornitura di videogiochi della casa a vita. Per chi non lo sapesse, il Dovahkiin (Sangue di Drago nella lingua dei draghi) è il nome del personaggio interpretato dai giocatori in Skyrim.

Sentita la storia, l'altro ospite della trasmissione, Aaron Greenberg, ha invitato gli spettatori a non chiamare il loro figlioletto Game Pass. "Invito tutti quanti a non chiamare il loro bambino Game Pass", ha affermato tra il serio e il faceto il boss del marketing di casa Xbox. Durante la chiacchierata è emerso che in Germania, il paese ospitante della Gamescom, non è legalmente possibile chiamare un bambino Game Pass, ma il punto è un altro: questo divertente siparietto è nato per scherzare sull'incredibile popolarità raggiunta da Xbox Game Pass, che dopo il ricco aggiornamento di agosto si appresta a dare il benvenuto a tanti nuovi titoli di grosso calibro al day-one, tra cui Back 4 Blood, Forza Horizon 5 e Halo Infinite.