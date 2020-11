Non solo COD Mobile: Activision vuole portare altre IP su Android e iOS

Stando alle ultime dichiarazioni del presidente e COO di Activision Blizzard, Daniel Alegre, Call of Duty Mobile sarebbe solo il primo di una lunga serie di proprietà intellettuali in arrivo prossimamente su smartphone e tablet.

Fiera dei 300 milioni di download di Call of Duty Mobile (free to play disponibile sia su Android che iOS) in tutto il mondo, l'azienda ha confermato tramite le parole di Alegre di avere intenzione di espandersi sulla piattaforma mobile con nuovi titoli appartenenti alle sue serie storiche e Diablo Immortal dovrebbe rientrare in questa strategia:

"Vogliamo fare in modo che i nostri franchise possano essere giocati sui miliardi di dispositivi attualmente disponibili. È senza ombra di dubbio l'opportunità più grande che abbiamo mai avuto e stiamo investendo cifre notevoli per sfruttare questa possibilità e portare tutte le nostre serie su mobile nel corso del tempo."

Sebbene non vi sia menzione di quali siano i prossimi giochi in arrivo su App Store e Google Play Store, Activision ha confermato che COD Mobile non verrà in alcun modo abbandonato e il suo successo è solo destinato a crescere grazie anche al suo arrivo in territorio cinese, previsto nelle prossime settimane e solo in seguito all'approvazione da parte delle autorità locali.

