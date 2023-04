No, non è colpa di Nintendo se gli emulatori sono stati bannati da Xbox

Ha generato un bel polverone la decisione di Microsoft di proibire in via definitiva l'utilizzo degli emulatori sulle console Xbox in retail mode. Non solo per la natura del provvedimento, accolto con disappunto dagli appassionati di retrogaming, ma anche per le motivazioni che, in prima istanza, sono state riportate in rete.

Alyanna McKenna, sviluppatrice di Microsoft Azure, aveva infatti condiviso su Twitter una email di un membro del QA Team di Xbox che descriveva Nintendo come la "mandante" della provvedimento. Per diversi giorni è dunque circolata la notizia secondo la quale Microsoft avrebbe deciso di disabilitare gli emulatori su Xbox per volere della grande N, un'informazione che a quanto pare non è propriamente corretta.

Con un comunicato ufficiale inviato alla redazione di IGN, un portavoce di Microsoft ha chiarito che gli emulatori sono stati rimossi nel rispetto di una policy di lunga data, e non su richiesta di Nintendo. "L'informazione che sta circolando su Twitter non è corretta. Le nostre azioni sono motivate da una regola di lunga data sulla distribuzione dei contenuti sullo store e hanno lo scopo di allinearsi alle Microsoft Store Polices". La regola in questione è la 10.13.10, che recita chiaramente: "I prodotti che emulano sistemi di gioco o piattaforme di gioco non sono ammesse su tutti i dispositivi della famiglia [Xbox]".

Fino a pochi giorni fa, gli emulatori (anche quelli per PS2 e Xbox 360, non solo per Nintendo), potevano essere avviati in retail mode attraverso dei link all'Xbox Store condivisi via Microsoft Edge. Una volta scaricati sul disco di archiviazione della console, potevano essere utilizzati anche in caso di disattivazione del link originale. L'intervento della casa di Redmond ha reso impossibile l'avvio degli emulatori scaricati in precedenza, impattando dunque anche su software molto popolari come Xenia.