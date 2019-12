Non solo Commandos 2 HD: annunciato un nuovo gioco della serie per PS5, PC e Xbox Scarlett

Lo scorso anno Kalypso Media ha acquisito lo studio spagnolo Pyro Studios, insieme alle IP Commandos e Praetorians. Entrambi i giochi torneranno nel 2020 con edizioni rimasterizzate in HD ma questa non è l'unica novità in cantiere.

Il publisher ha infatti annunciato che un nuovo Commandos è attualmente in fase di sviluppo per PC e console Next-Gen non meglio specificate, presumibilmente PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Il gioco è ancora privo di un titolo e non ci sono dettagli a riguardo, la compagnia ha comunque fondato un nuovo studio a Francoforte (Kalypso Studio Frankfurt) per lavorare su questo progetto ed è attualmente alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel team.

Dopo la tiepida accoglienza riservata a Commandos 3 Destination Berlin (uscito nel lontano 2003) la serie di Pyro Studios ha visto solamente l'uscita dello spin-off Commandos Strike Force nel 2006 prima di andare definitivamente in pausa a seguito degli scarsi risultati commerciali ottenuti.

In tutti questo anni il franchise è rimasto dormiente ma dopo l'acquisizione di Pyro da parte di Kalypso le cose sono cambiate e la compagnia ha ora tutto l'interesse nel far fruttare le IP aggiunte al proprio catalogo, da qui la volontà di pubblicare nuovi giochi della serie.