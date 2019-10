Non solo Concrete Genie: tutti i giochi in uscita questa settimana su PS4

Come ogni Lunedì, il PlayStation Blog ci aggiorna con The Drop sulle uscite settimanali di PS4, e questa settimana ci aspettano alcuni titoli davvero interessanti, come Concrete Genie, interessante nuova esclusiva Sony (ve ne abbiamo parlato nel dettaglio nella nostra videoanteprima di Concrete Genie).

Da tenere d'occhio sono naturalmente anche Trine 4, nuovo capitolo della fiabesca saga iniziata su PlayStation 3 ormai dieci anni fa, e Yooka-Laylee and the Impossibile Lair, uno spin-off dell'apprezzato platform del 2017 a cura di PlayTonic Games. Per approfondire, ecco la nostra recensione di Trine 4 e la recensione di Yooka Layle and the Impossible Lair.

Interessante anche la console edition di Frostpunk, in arrivo il 10 Ottobre, il cartoonesco Action RPG Indivisible, degli sviluppatori di Lab Zero e l'horror atmosferico Spirit Hunter: NG, per chi volesse iniziare la settimana all'insegna del terrore.

Ricapitolando, ecco nel dettaglio tutte le date d'uscita dei principali giochi PS4 in arrivo questa settimana:

Lunedì 7 Ottobre:

Slabwell

Martedì 8 Ottobre:

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Trine 4: The Nightmare Prince

The Bradwell Conspiracy

Indivisible

Mercoledì 9 Ottobre:

Concrete Genie

Contraptions

Stellatum

Giovedì 10 Ottobre:

A Knight's Quest

Mistover

River City: Melee Super

Spirit Hunter: NG

Venerdì 11 Ottobre:

The Alliance Alive HD Remastered

Aeternoblade 2

Frostpunk: Console Edition

Che ne pensate delle nuove uscite della settimana? Avete già in mente il vostro bottino per questa settimana?