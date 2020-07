Non solo Crash Bandicoot 4: Toys For Bob assume per un nuovo progetto

Sebbene le attenzioni di Toys For Bob siano attualmente concentrate principalmente sul nuovo Crash Bandicoot 4: It's About Time, sembra che la software house abbia in cantiere anche degli altri progetti. A svelarlo sono dei recenti annunci di lavoro pubblicati sui social.

L'annuncio in questione ci permette di scoprire che il team di sviluppo del quarto episodio di Crash Bandicoot è alla ricerca di numerose figure come un Senior Multiplayer Network Engineer, un Network Engineer, un Lead Engineer, un Build Engineer e un Senior Technical Artist. Il post non contiene indizi precisi sui giochi in sviluppo, ma c'è un chiaro riferimento al fatto che Toys For Bob voglia sviluppare altri titoli tripla A come il già annunciato Crash Bandicoot 4: It's About Time. Dando un'occhiata alle figure cercate dal team, non è da escludere che tra i progetti in sviluppo ce ne sia anche uno orientato al multiplayer online. In ogni caso bisognerà attendere ancora un po' prima di scoprire di cosa si tratta, dal momento che difficilmente verrà annunciato qualcosa prima dell'uscita di Crash 4, prevista per il prossimo 2 ottobre 2020 solo su PlayStation 4 e Xbox One.

Sapevate che Toys For Bob ha smentito la presenza di microtransazioni in Crash Bandicoot 4?