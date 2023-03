Non ci crederete ma Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai arriva in Occidente

Di Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai non abbiamo notizie dallo scorso TGS ma adesso arriva una gradita conferma: Square Enix ha infatti annunciato che il gioco uscirà il prossimo autunno in tutto il mondo, Occidente compreso.

Square Enix, Game Studio e Kai Graphics hanno confermato con un trailer che l'ction RPG Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of DaiA uscirà "Worldwide" il prossimo autunno su PS4, PS5, PC e Nintendo Switch.

Non è chiaro se si punti ad un lancio in contemporanea o se il debutto avverrà prima in Giappone per poi dedicarsi al lancio in Occidente, in ogni caso la bella notizia è che il gioco farà la sua comparsa anche in Europa ed Nord America in versione localizzata (almeno) in lingua inglese (e speriamo anche in altri idiomi, ta cui l'italiano) e non resterà confinato al solo Giappone e territori asiatici.

Una decisione non così scontata dal momento che la serie Dai non è mai stata particolarmente nota in Occidente, Square Enix è coinvolta nel recente rilancio della saga e dunque pubblicherà Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai non solo in Giappone ma in tutto il mondo, una bella notizia per i fan di questa serie ambientata nell'universo di Dragon Quest.