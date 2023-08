Forse non ci credi, ma questi giochi sono usciti 15 anni fa

Il 2008 ha visto l'uscita di grandissime produzioni ancora oggi ricordate con affetto dagli appassionati. Parliamo dunque di ben 15 anni fa, in un'epoca in cui PlayStation 3 e Xbox 360 erano nel pieno del loro ciclo vitale e pronte a regalare ancora tante sorprese al loro pubblico.

Ebbene sì, i cinque giochi di cui vi parleremo adesso, considerate all'epoca opere eccezionali, si portano sulle spalle ben 15 anni. Ed ancora adesso saprebbero tenere testa a molti dei prodotti contemporanei, tanto grande è stato il loro impatto:

Dead Space

Ai tempi iniziavano a sollevarsi perplessità sulla tenuta dei survival horror, sempre più orientati verso contaminazioni Action per attirare l'attenzione del più vasto pubblico possibile. Per questo quando l'originale Dead Space fece il suo esordio sul mercato venne considerato come una grande e gradita ventata d'aria fresca. Perché se da un lato è vero che l'opera Electronic Arts puntava comunque sull'azione, a renderla un cult sono state le sue atmosfere claustrofobiche e terrificanti, con i giocatori alle prese con i Necromorfi, tra le creature più atroci e disgustose mai offerte da questo genere. Dead Space divenne così uno degli horror più simbolici della sua generazione, e la nostra recensione di Dead Space Remake conferma che questo classico rimane spettacolare ancora oggi in veste aggiornata.

Fallout 3

Uno dei migliori giochi mai fatti da Bethesda risale proprio a 15 anni fa: il mai dimenticato Fallout 3 faceva il suo esordio proprio nel 2008 e conquistava critica e pubblico con un mondo di gioco memorabile ed un gameplay profondo e ben articolato, capace di intrattenere i giocatori per diverse decine di ore con la sua complessità e le sue sorprese. Il terzo episodio di Fallout si è imposto come un prodotto imperdibile per tutti gli amanti di giochi di ruolo, uno di quelli che fa sempre piacere riscoprire anche a distanza di tre lustri.

Gears of War 2

Una potente ed impeccabile evoluzione del primo episodio pubblicato due anni prima, Gears of War 2 porta alla piena maturità il franchise all'epoca sotto etichetta Epic Games e si presenta al pubblico come uno dei migliori giochi mai comparsi su Xbox 360. Il secondo capitolo si presenta più grande, con una maggior quantità di armi ed equipaggiamenti con cui interagire, più longevo ed in generale ancora più coinvolgente in termini non solo ludici ma anche narrativi. Ed ha il merito di aver introdotto la modalità Orda, destinata a divenire un punto di riferimento non solo per la sua serie di appartenenza, ma anche per tanti sviluppatori in giro per il mondo.

Grand Theft Auto IV

Rockstar Games ha riproposto Grand Theft Auto V in ogni salsa possibile (complice anche il successo di GTA Online), eppure sembra essersi dimenticata del suo predecessore, che al momento della sua uscita sul mercato si dimostrò un fenomeno travolgente capace persino di raggiungere una delle medie più alte nella storia di Metacritic (98). Non è un mistero che tanti appassionati vorrebbero rivedere in scena Grand Theft Auto IV e rivivere la storia di Niko Bellic in quel di Liberty City, e chissà che Rockstar prima o poi non si decida a ripubblicarlo. Di sicuro GTA IV non è mai stato dimenticato dai fan, che continuano ad amarlo proprio come se fossimo ancora nel 2008.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Nel giugno di 15 anni fa, Hideo Kojima concludeva la storia di Solid Snake con un quarto episodio capace di regalare emozioni incredibili e momenti indimenticabili. E se da un lato è vero che Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots puntava in maniera massiccia su filmati e taglio cinematografico, l'opera prendeva tutto il meglio visto nei precedenti episodi e lo riuniva in un'avventura stealth dall'alto tasso di coinvolgimento, sempre pronta a cambiare le carte in tavola ad ogni nuovo atto. Metal Gear Solid 4 è rimasto confinato sui lidi PS3 per non uscirne mai fino a questo momento: lo rivedremo mai in azione sulle attuali piattaforme?