Non solo Cyberpunk 2077: i lanci più disastrosi di sempre, da No Man's Sky ad Anthem

Non si sono ancora esaurite le polemiche per il disastroso lancio di Cyberpunk 2077 su console, e probabilmente le cose non cambieranno per un po' di tempo. Il gioco è stato rimosso dal PlayStation Store, e mentre CD Projekt lavora duramente per renderlo presentabile, Sony e Microsoft stanno garantendo i rimborsi a tutti coloro che li desiderano.

Quello del blockbuster di CD Projekt RED è un caso davvero eclatante, ma è solo l'ultimo di un gran numero di lanci disastrosi che hanno condizionato il nostro medium. Mentre i giocatori accolgono l'Hotfix 1.05 di Cyberpunk 2077, che risolve un bel po' di problemi al comparto tecnico e alla progressione, abbiamo ben pensato di fare un viaggio indietro nel tempo per ricordare alcuni dei debutti più sciagurati di sempre.

Il primo che ci è venuto in mente è quello di No Man's Sky: il simulatore spaziale giunto sugli scaffali nell'estate del 2016 era, contenutisticamente parlando, solo un'ombra sbiadita di ciò che i giocatori avevano immaginato durante la campagna marketing di Hello Games, che mise in luce tutta l'inesperienza di un team indipendente e ambizioso. La storia di No Man's Sky non può tuttavia che metterci di buon umore, dal momento che la ciurma di Sean Murray è riuscita a correggere il tiro a suon di aggiornamenti ed espansioni, trasformando la prima versione del simulatore in un lontano e spiacevole ricordo. Lo stesso non può (ancora) dirsi di Anthem, loot shooter cooperativo di BioWare giunto sugli scaffali in una forma disastrata: a quasi due anni dal lancio, lo studio canadese sta ancora lavorando alla sua rinascita, i cui frutti non si sono ancora visti.

No Man's Sky e Anthem sono solamente due dei quattro esempi che ci sono venuti in mente: guardare il Video Speciale in apertura di notizia per scoprirei rimanenti.