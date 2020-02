Non solo Deadpool: tutte le skin e gli oggetti di Fortnite Stagione 2

Nel momento in cui scriviamo i server di Fortnite sono ancora offline per l'implementazione della tanto attesa stagione 2, ma come vi abbiamo raccontato i file dell'aggiornamento 12.00 sono disponibili per lo scaricamento, e così i soliti data miner si sono dati da fare per scoprire alcune novità in anteprima.

La più succosa ve la abbiamo anticipata poco fa, ed è ovviamente l'ingresso di Deadpool in Fortnite: con il Battle Pass della Stagione 2 arriverà anche la skin dedicata al Mercenario Chiacchierone del Mondo Marvel, e chissà che non ci sia da aspettarsi anche un evento a tema.

Poi è stata la volta delle nuove location di Fortnite, che nella Stagione 2 dovrebbe aver aggiunto alcuni nuovi luoghi alla mappa, e anche questa notizia la potete trovare sul nostro sito, Adesso veniamo a quello che tutti aspettiamo: le nuove skin e i nuovi oggetti in arrivo con la seconda stagione.

Già, perché non ci sarà di certo solamente Deadpool come nuova skin: come potrete vedere nella gallery in calce alla news, abbiamo nuovi personaggi, conigli hi-tech, tante nuove armi, e una predominanza dell'oro, come abbiamo potuto vedere nei vari teaser della Stagione 2 di Fortnite.

Per vedere tutte le immagini nel dettaglio, oltre alla nostra gallery vi rimandiamo al link alla fonte. Che ne pensate dei nuovi oggetti di Fortnite Stagione 2?