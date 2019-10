Non solo Death Stranding, parla Hideo Kojima: "Sto lavorando al prossimo progetto"

Hideo Kojima è stato recentemente ospite al Cologne Film Festival ,durante il quale ha tenuto un panel in compagnia del regista Nicolas Winding Refn.

Durante la sua presenza alla manifestazione, il game director ha tuttavia avuto modo di concedere una corposa intervista a Rocket Beans Gaming. Durante la chiacchierata, della durata di circa quaranta minuti, sono state affrontate diverse tematiche, tra cui l'interesse di Kojima per il mondo del cinema. L'intervistatore ha approfittato dell'occasione per chiedere all'autore videoludico se, in futuro, potremo vederlo impegnato in media diversi da quello videoludico. Alquanto interessante la risposta offerta da Kojima.

"Ho ricevuto molte offerte - ha esordito l''autore di Death Stranding - ed ho solamente un corpo, quindi non posso dire di sì a ognuna di queste [...]". Proseguendo, si è detto molto grato di tutte le proposte ricevute, ma, per ora non ha intenzione di smettere di realizzare videogiochi. Tuttavia, Kojima non esclude la possibilità di dedicarsi a cortometraggi o film tra un titolo e l'altro. Interessante la conclusione: "[...] ma sto lavorando al prossimo progetto, quindi è veramente difficile concentrarsi su altri media, ma certamente sono molto interessato". Su di questo "prossimo progetto", tuttavia, l'autore non ha offerto ulteriori dettagli!



Nel frattempo, si avvicina venerdì 8 novembre e Kojima sarà alla Paris Games Week con una sorpresa legata a Death Stranding. Recentemente, Mads Mikkelsen ha dedicato un messaggio ai giocatori che attendono il titolo.