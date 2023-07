Non solo Destiny 2: Danny Trejo loda le attività umanitarie di Bungie

Mentre fervono i preparativi per il Destiny 2 Showcase su La Forma Ultima, il celebre attore hollywoodiano Danny Trejo si affaccia sui social per celebrare il Bungie Day e rendere omaggio alle iniziative umanitarie portate avanti da Bungie Foundation.

L'iconico attore statunitense di origini messicane conosciuto per le sue interpretazioni in film come Machete, Grindhouse, Heat La Sfida, Dal Tramonto all'Alba e C'era una volta in Messico coglie così l'occasione offertagli dalle celebrazioni del Bungie Day per accendere i riflettori mediatici sulle attività di Bungie Foundation, l'associazione no-profit che si dedica alla salute e al benessere dei bambini con iniziative umanitarie, oltre a portare avanti delle opere di beneficenza e attività incentrate sull'inclusione, la diversità e l'equità insieme ad altre organizzazioni umanitarie sparse per il mondo.

"I ragazzi di Bungie Foundation stanno facendo un ottimo lavoro con il loro programma Little Lights aiutando i bambini malati che si trovano negli ospedali pediatrici", spiega il famoso attore prima di ricordare che "proprio come il lavoro portato avanti dall'associazione Trejo's Coffee and Donuts con CHLA, anche Bungie sta contribuendo a queste cause fornendo un aiuto concreto che ha un impatto reale nella vita delle persone. Sostenete la loro campagna oggi stesso".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi consigliamo di leggere questo nostro speciale a firma di Luca Ceccotti che ripercorre la vita e la carriera di Danny Trejo, il caratterista venuto dal Messico.