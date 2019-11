Non solo Diablo 4, anche Overwatch 2 potrebbe uscire su PS5 e Xbox Scarlett?

Come vi abbiamo riportato nel weekend, Diablo 4 per PS5 e Xbox Scarlett sembra realtà, anche se al momento il lancio è confermato solamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Anche Overwatch 2 però potrebbe uscire su console Next-Gen, almeno secondo alcune teorie.

Durante un panel alla BlizzCon 2019, la compagnia fa sapere che "Diablo 4 non uscirà tanto presto, nemmeno per gli standard di Blizzard", frase che farebbe pensare ad un lancio previsto per il 2021 o 2022 e lo stesso potrebbe valere per Overwatch 2, con quest'ultimo che sembra destinato a uscire anche su Nintendo Switch, secondo quanto riportato nella scheda prodotto sul sito ufficiale.

Chiaramente si tratta solamente di speculazioni, certo è molto probabile che Blizzard possa portare entrambi i giochi sulle console di prossima generazione, dando così vita a giochi Cross-Play utilizzabili senza limitazioni su PC, PS4, Xbox One, Xbox Scarlett e PlayStation 5 (e Switch, nel caso di Overwatch 2), tuttavia non ci sono certezze e dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato come una semplice considerazione e non come una conferma.

Alla BlizzCon 2019 abbiamo provato Overwatch 2, su Everyeye.it trovate le impressioni di Tommaso "Todd" Montagnoli sul sequel di Overwatch, uno dei giochi più venduti degli ultimi anni.