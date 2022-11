Non solo DokeV: Pearl Abyss rinvia anche Crimson Desert, ecco perché

A stretto giro di posta dall'annuncio del rinvio del Pokemon-like DokeV, dal quartier generale di Pearl Abyss arriva la notizia del posticipo dell'ambizioso action GDR Crimson Desert.

A margine dell'ultima riunione con gli azionisti tenuta dalla software house sudcoreana per presentare i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, i vertici di Pearl Abyss hanno riferito ai propri investitori che "Crimson Desert, proprio come DokeV, sono nel pieno dello sviluppo per soddisfare la nostra roadmap. Nel corso di quest'anno il nostro team principale è stato impegnato nella realizzazione di Crimson Desert, faremo del nostro meglio per finire i lavori quanto prima e occuparci successivamente di DokeV. Condivideremo maggiori informazioni in un secondo momento".

In base alle indiscrezioni raccolte nelle scorse settimane da MassivelyOP, la dirigenza di Pearl Abyss avrebbe incontrato delle difficoltà nel rispettare le tempistiche di sviluppo di Crimson Desert e Dokev in funzione del gran numero di programmatori, designer e autori impegnati in un programma di tirocinio e aggiornamento professionale delle rispettive mansioni da svolgere all'interno della compagnia asiatica.

Speriamo quindi di ricevere al più presto dei chiarimenti da parte di Pearl Abyss sulle tempistiche di lancio dei suoi attesi progetti; nel frattempo, vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per leggere lo speciale su Crimson Desert tra genesi, personalizzazione e abilità.