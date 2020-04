Non solo DOOM: da Animal Crossing, Fuffi approda anche in Resident Evil 3 Remake!

Gli attesi Animal Crossing: New Horizons e DOOM Eternal sono approdati sul mercato videoludico globale esattamente nella stesso giornata: lo scorso venerdì 20 marzo.

Tale coincidenza aveva scatenato la fantasia dei fan, scatenatisi in una serie di fan art e omaggi dedicati a un immaginario cross-over tra i due, lontanissimi, universi. Addirittura, c'è chi ha introdotto Fuffi in DOOM con una Mod, introducendo il personaggio della serie Nintendo all'interno dell'immaginario Bethesda. Ebbene, sembra che le strampalate vicissitudini del personaggio non abbiano trovato fine con la pubblicazione di DOOM Eternal. La community videoludica ha infatti già trovato un'ulteriore destinazione: Resident Evil 3 Remake!

Il Modder "Crazy Potato" ha infatti impiegato le proprie energie per dare vita a una bizzarra sinergia tra il life simulator della Casa di Kyoto e il survival horror di Capcom. Una Mod ha infatti completamente trasformato Jill valentine, sostituendone il volto con quello di Fuffi: il risultato, neanche a dirlo, è alquanto straniante! Potete dargli uno sguardo direttamente in calce a questa news, dove trovate alcune immagini di anteprima.



La nuova incarnazione di Resident Evil 3 è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Oltre a Jill Valentine, le strade di Raccoon City hanno accolto anche una nuova versione del Nemesis.