Non c'è pace: licenziamenti in casa Take-Two, cancellati anche alcuni giochi

Lo scorso mese di febbraio si parlava di una Take-Two in cerca di un modo per diminuire le spese senza ricorrere ai licenziamenti, a quanto pare però le cose sono cambiate e il publisher ha annunciato ora una serie di tagli al personale.

Nello specifico la compagnia ha licenziato il 5% della forza lavoro e cancellato alcuni progetti come parte di una manovra più ampia per contenere i costi. Circa 550 persone starebbero per perdere il posto di lavoro, con licenziamenti pianificati per il trimestre in corso e dunque entro la fine di giugno.

Alcuni progetti in-house sarebbero stati cancellati anche se non viene citato nessun gioco in particolare e dunque non è chiaro se si tratti di titoli già annunciato o di progetti mai svelati al pubblico. Questa manovra di contenimento dei costi dovrebbero permettere al publisher di risparmiare circa 165 milioni di dollari. Inoltre, Take-Two ridurrà anche le dimensioni di alcuni uffici anche in questo caso con l'obiettivo di risparmiare sugli affitti e sui costi vivi di una struttura.

Take-Two sta perdendo soldi ma il CEO della compagnia ha grande fiducia in GTA V in uscita nel 2025, titolo attesissimo che dovrebbe portare aria fresca nelle casse della società proprietaria di Rockstar Games.

