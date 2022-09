Non c'è pace per Rockstar: un hacker di Lapsus$ avrebbe condiviso immagini di Bully 2

Secondo quanto emerso su Reddit, un hacker del gruppo Lapsus$ avrebbe confermato su Twitter l'esistenza di Bully 2 pubblicando anche alcune immagini di una versione preliminare della mappa. La situazione per non è troppo chiara e il leak potrebbe essere falso.

La scorsa settimana, a seguito del leak di GTA 6, Rockstar Games ha confermato l'intrusione non autorizzata nei server della compagnia, e in queste ore la polizia inglese ha arrestato A.K. membro del gruppo hacker Lapsus$. Fino a qui, la storia è nota ormai a tutti, su Reddit però è emerso un topic che mostra alcune immagini preliminari della mappa di Bully 2 apparentemente condivise da un membro di Lapsus$, il quale avrebbe anche confermato la cancellazione del gioco nel 2017 dopo due tentativi di sviluppo, il primo risalente al 2009 e il secondo a metà degli anni '10.

Ma le immagini trapelate sono autentiche oppure no? Secondo alcuni commenti al topic su Reddit, la conversazione sarebbe in realtà falsa e dunque nessun hacker di Lapsus$ avrebbe condiviso materiale su Bully 2. Secondo un insider, Bully 2 è stato cancellato nel 2017 mentre Tom Henderson è sicuro che Bully 2 esista ancora, due versioni dunque in contrasto tra loro e che non aiutano a fare chiarezza sull'autenticità o meno del materiale leakato.