Non c'è pace per The Day Before: nuove beghe legali per il cambio nome? Gli ultimi report

Non bastasse la disputa legata al copyright di The Day Before, per il team Fntastic potrebbero prospettarsi ulteriori problemi legali e, con essi, lo spettro dell'ennesimo rinvio dell'MMO post-apocalittico, come rimarcato dai giornalisti di Well Played nel loro ultimo report.

Stando a quanto rimarcato dalla redazione di Well Played, gli sviluppatori di The Day Before e l'editore Mytona avrebbero depositato in maniera congiunta il marchio 'Dayworld', suggerendo in questo modo un cambio di nome per l'esperienza post-apocalittica che sarebbe destinata ad approdare a novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

L'eventuale rebrand di The Day Before dovrebbe risolvere la diatriba con gli sviluppatori dell'omonima applicazione di calendari su iOS e Android, ma minaccia di aprire un'altra disputa legale con Putnam Publishing Group, la casa editrice dei romanzi di Dayworld scritti da Philip José Farmer e pubblicati tra la seconda metà degli anni '80 e i primi '90 sotto l'egida di Penguin Group.

I giornalisti di Well Played lanciano così l'allarme per il secondo contenzioso legale che potrebbe aprirsi nel caso in cui i dirigenti della joint venture di Fntastic e Mytona decidessero di sfruttare il nuovo marchio appena registrato in ambito videoludico per rinominare The Day Before in Dayworld. In attesa di un chiarimento da parte di Fntastic e Mytona, vi riproponiamo l'ultimo, chiacchierato trailer di The Day Before.