Non c'è pace per The Simpsons Hit and Run: rubato il codice sorgente!

Da tempo The Simpsons Hit & Run è tornato al centro di molte discussioni su forum e social network: inizialmente si è parlato di una remaster in sviluppo, in seguito c'è chi ha ricreato il gioco in Dreams e chi ha dato alla luce un fan remake. Adesso arriva una notizia legata al furto del codice sorgente del prodotto originale.

Ricapitoliamo: The Simpsons Hit & Run è un videogioco uscito nel lontano 2003 su PC, Xbox, PlayStation 2 e GameCube, per anni il titolo è stato ampiamente ignorato fino a quando come detto non si è iniziato nuovamente a parlarne con insistenza, con tanto di progetti amatoriali in forma di tributo.

Tutto questo chiacchiericcio ha evidentemente attirato anche gli hacker che prontamente si sono messi al lavoro per rubare il codice sorgente del gioco, poi pubblicato online in un file compresso dal peso di circa 9.3 GB. Oltre al codice sorgente sono trapelati anche documenti legati allo sviluppo e marketing del gioco e c'è chi si chiede ora in che modo il codice verrà sfruttato dagli hacker.

In realtà è ovviamente difficile pensare a utilizzi concreti e legali, si tratta certamente di un grave danno per gli sviluppatori ed il publisher titolare dei diritti, il quale potrebbe avere ora qualche problema nel proporre una riedizione del gioco. Lo sapevate? Il fan remake di The Simpsons Hit & Run è stato bloccato per violazione di copyright.