Non c'è pace per Ubisoft: crollo del 20% in borsa dopo gli ultimi dati finanziari

Gli ultimi giorni sono stati incandescenti per Ubisoft, alle prese con un periodo molto impegnativo: dopo l'ennesimo rinvio di Skull & Bones e la cancellazione di altre tre giochi ancora mai annunciati, il colosso francese deve ora affrontare le conseguenze del suo ultimo report finanziario.

Dopo queste notizie, a cui si aggiunge la conferma che sia Mario + Rabbids Sparsk of Hope che Just Dance 2023 hanno venduto al di sotto delle aspettative, Ubisoft ha visto crollare del 20% il valore delle sue azioni in borsa, un colpo piuttosto forte come conseguenza delle stime riviste al ribasso per l'attuale anno fiscale: l'azienda prevedeva infatti ricavi pari a 500 milioni, una cifra che è stata ridimensionata a 400 milioni a causa delle vendite sottotono rispetto a quanto stimato in origine.

Oltre alle vendite inferiori dei suoi prodotti, secondo alcuni analisti un altro fattore che potrebbe aver danneggiato Ubisoft sarebbe l'aver concentrato negli ultimi fin troppe risorse su progetti non di primo piano (come ad esempio Skull & Bones), in un'epoca in cui l'industria videoludica si sta spingendo con sempre più vigore verso grandi progetti e brand di richiamo mondiale.

Stando alle parole del noto insider Jeff Grubb, Ubisoft avrebbe cercato di farsi acquisire ma sarebbe stata derisa dai potenziali acquirenti: il motivo sarebbe collegato alle sue enormi dimensioni con studi sparsi in tutto il globo, cosa che la renderebbe in questo modo "troppo ingombrante" da gestire.