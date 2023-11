Non c'è solo Starfield: 3 grandi giochi esclusivi Xbox usciti su Game Pass nel 2023

Starfield è sicuramente un pezzo da 90 del catalogo Game Pass per il 2023 ma oltre al gioco Bethesda, quest'anno il servizio in abbonamento Microsoft ha ospitato tanti altri giochi esclusivi Xbox: ne abbiamo scelti tre particolarmente meritevoli che dovreste giocare assolutamente.

Ricordatevi che a novembre torna Xbox Game Pass Ultimate a un euro, per il Black Friday, Microsoft rispolvera la sua promozione più amata, ideale per iscriversi a Xbox Game Pass ad un prezzo piccolo piccolo e provare la qualità del servizio.

Forza Motorsport

Il nuovo Forza Motorsport è sicuramente un ottimo racing game, con un comparto tecnico al top su Xbox Series X e PC, purtroppo per certi versi ci troviamo di fronte ad un gioco troppo tradizionalista, che innova poco a discapito delle promesse iniziali. Ma se amate i giochi di corse simulativi non resterete delusi, per saperne di più ecco la recensione di Forza Motorsport.

Hi-Fi Rush

Starfield

Bonus: Minecraft Legends (non esclusivo)

Veloce, frenetico,: Hi-Fi Rush è tutto questo e molto altro.Il gioco che non ti aspetti da Tango Gameworks (studio noto per The Evil Within e Ghostwire Tokyo) e che invece stupisce e conquista grazie ad una estetica unica e un gameplay solido.Uno dei giochi più attesi dell'anno, dagli autori di The Elder Scrolls e Fallout.i dividendo il pubblico tra chi ama il nuovo gioco Bethesda considerandolo un ottimo titolo e chi invece lo vede solo come un enorme contenitore piuttosto vuoto.La verità sta nel mezzo, come sottolineato nella nostra recensione di Starfield , come sempre il consiglio è quello di provarlo con mano prima di giudicare.Un gioco di strategia e azione che espande il franchise Minecraft, dopo l'esperimento Minecraft Dungeons., ma se amate la grafica voxel blocchettosa e non vi siete ancora stancati della formula Mojang, qui troverete pane per i vostri denti.