Non è l'E3 ma quasi: Nintendo Direct e State of Play commentati oggi su Twitch

A settembre, lo sappiamo, la stagione videoludica riparte con grande slancio in attesa di grandi blockbuster dell'autunno e come di consueto riprendono anche gli appuntamenti con eventi e showcase, tra cui Nintendo Direct e PlayStation State of Play.

Questa volta, Nintendo e Sony hanno deciso di trasmettere i loro showcase nello stesso giorno ed è per questo che oggi ci troveremo su Twitch a commentare sia il Nintendo Direct che lo State of Play di settembre.

Il Nintendo Direct inizierà alle 16:00 ma noi saremo live dalle 15:00 con un'ora di pre-show e da metà pomeriggio pronti a seguire l'evento che durerà circa 40 minuti e sarà focalizzato principalmente sui giochi per Switch in uscita questo inverno.

Alle 23:00 invece spazio al pre-show del PlayStation State of Play, in attesa dell'evento vero e proprio in onda dalle 23:59 ora italiana. In questo caso la durata prevista è di dieci minuti, lo State of Play vedrà la presenza di 10 giochi per PS4, PS5 e PSVR2 con focus sui giochi sviluppati da team giapponesi così da calarsi nell'atmosfera del Tokyo Game Show, in programma dal 15 al 18 settembre.

Appuntamento dunque sul canale Twitch di Everyeye.it per seguire e commentare insieme i due attesi eventi di settembre targati Nintendo e PlayStation.