Non solo Eidos e Crystal Dynamics: Embracer ha più di 100 studi e 30 AAA in sviluppo

Questa mattina abbiamo assistito ad un'altra enorme acquisizione nel mondo dei videogiochi, poiché Square Enix ha venduto Eidos, Crystal Dynamics e Square Enix Montreal ad Embracer Group. Se non sapete di chi si tratta, vi spieghiamo perché questa azienda andrebbe tenuta d'occhio nei prossimi tempi.

Sebbene il suo nome non sia molto noto al grande pubblico, Embracer Group è un'azienda svedese alle casse particolarmente piene, grazie alle quali si sta espandendo sempre più con acquisizioni mirate. Dopo aver acquisito Gearbox, Perfect World e Dark Horse, il colosso ha deciso di aggiudicarsi per 300 milioni di dollari gli importanti team di Square Enix con tanto di IP storiche come Deus Ex, Legacy of Kain e Tomb Raider, che potrebbero tornare in futuro con nuovi capitoli.

Nel corso di una diretta trasmessa in streaming su YouTube, Embracer Group ha comunicato agli spettatori che, una volta terminata la transazione annunciata questa mattina, vanterà tra le sue fila più di 14.000 dipendenti e ben 124 software house interne che lavorano a prodotti probabilmente legati ad alcune delle numerose proprietà intellettuali che attualmente fanno parte dell'enorme catalogo dell'azienda. Nei piani di Embracer vi è l'intenzione di sviluppare entro qualche anno un totale di 230 videogiochi, parte dei quali appartenente alla fascia dei tripla A, ovvero i progetti più costosi e che puntano ad essere venduti ad una grossa fetta del pubblico di videogiocatori per rientrare degli enormi investimenti fatti durante la lavorazione.

Vi ricordiamo che quanto accaduto questa mattina potrebbe essere solo un assaggio delle prossime mosse di quello che ormai possiamo definire colosso del mondo videoludico, visto che è stato confermato che Embracer Group è pronto a spendere altri 8 miliardi di dollari in acquisizioni.