Non solo Elden Ring e Armored Core 6: FromSoftware lavora ad un gioco misterioso

FromSoftware ha il suo bel da fare in questo periodo: oltre all'annuncio di Elden Ring Shadow of the Erdtree, attesissimo DLC dell'ultimo kolossal di Hidetaka Miyazaki, la compagnia è impegnata anche su Armored Core 6 in uscita nel 2023. A quanto pare, però, c'è altro ancora che bolle in pentola.

Stando a quanto emerso dal profilo LinkedIn di Kenneth Chan, producer e co-director di Armored Core 6 Fires of Rubicon oltre ad essere stato anche project manager di Elden Ring, FromSoftware starebbe sviluppando anche un altro gioco al momento non ancora annunciato. Il titolo è dunque completamente avvolto nel mistero, ma emerge come sia in sviluppo già da gennaio 2022, con Chan nelle vesti di producer.

Di che gioco potrebbe trattarsi? Molto difficile dirlo al momento, considerata la totale assenza di informazioni oltre agli scarsi dettagli rivelati da Chan su LinkedIn. Con il DLC di Elden Ring ed il prossimo capitolo principale di Armored Core in piena lavorazione, non è da escludere che possa trattarsi di un progetto del tutto sconnesso dai due brand e rappresentare quindi un'IP nuova di zecca. Alcuni fan potrebbero però sognare in grande e sperare che il gioco non ancora annunciato possa essere il tanto desiderato Bloodborne 2, sebbene rimanga un'ipotesi decisamente poco probabile al momento.

Cosa vi aspettate dal terzo gioco FromSoftware in sviluppo? Sarà una nuova IP oppure il nuovo esponente delle vecchie serie dell'azienda?