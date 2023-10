Non solo Elden Ring Shadow of the Erdtree: FromSoftware assume per nuovi progetti

Dopo la pubblicazione di Armored Core VI Fires of Rubicon lo scorso agosto, FromSoftware è ora concentrata sull'atteso DLC di Elden Ring. Ancora non sappiamo di preciso quando esce Elden Ring Shadow of the Erdtree, ma novità non dovrebbero tardare ad arrivare. Ma nel frattempo si guarda anche oltre.

Sembra infatti che FromSoftware sia alla ricerca di un gran numero di nuovi dipendenti per lo sviluppo di diversi progetti inediti ancora mai annunciati ufficialmente dalla compagnia. A rivelarlo è IGN Japan, aggiungendo che l'azienda terrà un evento di reclutamento a dicembre 2023 volto a trovare nuovo personale per i propri team. Tante le posizioni aperte, tra cui game e system programmer, addetto al controllo qualità, designer e tecnico audio, giusto per citarne alcune.

Chiaramente i presunti nuovi progetti restano completamente avvolti nel mistero e non è dato sapere a cosa FromSoftware stia effettivamente lavorando in questo momento oltre ad Elden Ring Shadow of the Erdtree, ma il fatto che la compagnia voglia ampliare in maniera consistente il proprio personale lascia intendere che potrebbe esserci qualcosa di grosso che bolle nelle pentole dell'apprezzata software house nipponica.

A tal proposito, negli scorsi mesi sono emersi voci secondo le quali FromSoftware è al lavoro su un gioco misterioso ancora mai svelato. Per adesso comunque i fan devono portare ancora un po' di pazienza prima di scoprire le nuove sorprese targate FromSoftware, a partire dallo stesso Shadow of the Erdtree del quale ancora si sa poco e nulla.