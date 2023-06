Non solo Fable: anche Avowed sarà all'Xbox Showcase, stando agli ultimi leak

Mentre in rete si continua a discutere delle ultime anticipazioni di Andy Robinson sulla presenza di Fable all'Xbox Showcase, le 'gole profonde' di GameReactor.eu si dicono certe del fatto che Obsidian parteciperà all'evento di Microsoft con una World Premiere dedicata ad Avowed.

Sulla scorta delle ultime indiscrezioni raccolte da Eirik Hyldbakk Furu di GameReactor.eu apprendiamo infatti che "quattro fonti con cui ho parlato di recente hanno confermato che sia Avowed che fable verranno mostrati all'Xbox Games Showcase".

Sempre a detta degli informatori anonimi di GR, le World Premiere di Avowed e Fable non saranno dei semplici teaser o dei filmati in cinematica ma offriranno delle chiare indicazioni sulla componente grafica e sul gameplay che dovremmo attenderci da entrambe le esclusive Xbox. I nuovi leak di GR vanno così nella medesima direzione indicata nei giorni scorsi da Aaron Greenberg: il responsabile della divisione marketing del team verdecrociato riferì infatti che non ci saranno trailer CGI per i giochi first party degli Xbox Game Studios.

Cosa bolle in pentola dalle parti di Obsidian e Playground Games? In attesa di scoprirlo ammirando il nuovo evento approntato da Microsoft e Bethesda per le ore 19:00 di domenica 11 giugno, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro approfondimento su Xbox Games Showcase tra giochi confermati e previsioni sugli annunci.