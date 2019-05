Non solo Far Cry 6, anche uno spin-off multiplayer in fase di sviluppo?

Ieri vi abbiamo riportato il leak di Far Cry 6 ma sembra che Ubisoft non sia al lavoro solamente sul nuovo episodio della serie, bensì anche su uno spin-off...

Purtroppo la fonte resta decisamente poco affidabile (un post pubblicato su 4chan e ripreso poi sul forum di ResetERA) ma sembra gli studi Ubisoft siano attualmente impegnati su due progetti legati a questo franchise, con Ubisoft Toronto al lavoro su Far Cry 6 e Ubisoft Berlino impegnata in uno spin-off definito "Far Cry 5.5.5.5.5.5", apparentemente votato al multiplayer.

Far Cry 6 sarebbe diretto da Clint Hocking, già direttore di Far Cry 2 e tornato in Ubisoft nel 2015 dopo una parentesi da indipendente. Al momento la casa francese non ha commentato i rumor, durante l'ultima riunione con gli azionisti il publisher francese ha rivelato che Far Cry 5 è il gioco Ubisoft più venduto su console di attuale generazione, dunque un sesto capitolo appare decisamente probabile...