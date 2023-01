Non solo FIFA: i videogiochi di calcio dimenticati, da Libero Grande a Virtua Striker

Se oggi il mercato dei videogiochi di calcio è fondamentalmente in mano a FIFA (dal 2023, EA Sports FC) e eFootball, negli anni '90 la situazione era molto diversa, con tanti publisher pronti a contendersi un pezzetto di torta con giochi capaci di riscuotere un buon successo commerciale. Ne abbiamo selezionato cinque, illustri e dimenticati.

Virtua Striker

La serie Virtua Striker nasce nel 1995 in sala giochi per arrivare in seguito anche su SEGA Saturn, SEGA Dreamcast e GameCube. Virtua Striker riscuote sin da subito enorme successo ma ancora meglio andrà con Virtua Striker 2 del 1997, quest'ultimo verrà aggiornato regolarmente fino al 2000 mentre nel 2001 è la volta di Virtua Striker 3. La saga continua poi negli anni successivi arrivando anche su console casalinghe, fino al 2006, con Virtua Striker 4 Ver. 2006, gioco che segna la fine del franchise. Virtua Striker è ancora oggi nel cuore dei giocatori e chissà che non si possa auspicare ad un ritorno di questa amata IP.

Libero Grande

This is Football

Super Sidekicks

Actua Soccer

Bonus: Bomba 98

Titolo piuttosto buffo per noi italiani,uscito nelle sale giochi giapponesi nel 1997 e arrivato l'anno dopo anche su PlayStation, in Europa pubblicato direttamente da Sony Computer Entertainment.La particolarità? In Libero Grande si impersona sempre e solo un unico giocatore chiamato a guidare la sua squadra verso la vittoria. Ha avuto un seguito nel 2001, Libero Grande International, prima di scomparire per sempre.Anche Sony aveva la sua serie di giochi di calcio su licenza,, capace di riscuotere un buon successo dalle nostre parti prima dell'esplosione di Pro Evolution Soccer.This is Football ha avuto negli anni testimonial di grande appeal come Fabio Cannavaro e Alessandro Nesta, e persino il brand Puma nel 2005, da allora però la serie è scomparsa e mai più riproposta.Popolarissima in sala giochi e su Neo Geo,a metà degli anni '90, merito di un comparto grafico curato e di un gameplay semplice ma immediato.Esistono due sequel, Super Sidekicks 2 The World Championship (basato sui Mondiali di Calcio FIFA USA '94) e Super Sidekicks 3 The Next Glory, oltre ad uno spin-off (The Ultimate 11) e una edizione dedicata ai Mondiali di Calcio 1998, intitolata NeoGeo Cup '98 The Road to the Victory.Per quanto non fosse una serie di enorme successo,, in particolare su PS1 e PC, dove i giochi della serie hanno ricevuto recensioni discrete e ottenuto vendite superiori alle aspettative.La serie è scomparsa dopo il fallimento dello sviluppatore, Gremlin Interactive., popolare in Italia a causa del suo titolo... piuttosto azzardato, in effetti.Si tratta di un gioco di calcio "stock" piuttosto generico riadattato nei vari mercati con numerose licenze, ad esempio in Francia è conosciuto come Pro:Foot Contest 98 con testimonial Didier Deschamps mentre negli Stati Uniti è noto come Alexi Lalas International Soccer. In Italia, il publisher ha optato per il titolo