Non solo Final Fantasy 16: anche Dragon Quest X Offline è in ritardo, uscirà in estate

Vi abbiamo parlato del ritardo nello sviluppo di Final Fantasy 16 e a quanto pare la situazione coinvolge in qualche modo anche Dragon Quest X Offline, la cui uscita è stata rimandata di qualche mese.

Square Enix ha annunciato che Dragon Quest X Rise of the Five Tribes Offline non uscirà il 26 febbraio 2022 in Giappone ma arriverà solamente durante l'estate su PlayStation 5, PlayStation 4, Switch e PC via Steam. In aggiunta il publisher fa sapere che l'espansione Dragon Quest X The Sleeping Hero and the Guiding Ally Offline uscirà durante l'autunno 2022 e non più in estate come inizialmente previsto.

Il producer del gioco fa sapere che il rinvio si è reso necessario per migliorare alcuni aspetti del progetto, il produttore non è sceso nel dettaglio, limitandosi a dichiarare che il team ha bisogno di più tempo per completare i lavori e consegnare al pubblico una esperienza Dragon Quest X Offline di alta qualità.

Non ci sono conferme sull'arrivo di Dragon Quest X Rise of the Five Tribes Offline in Occidente, al momento Square Enix ha ribadito che il gioco è previsto per il solo mercato giapponese anche se il lancio su Steam potrebbe far pensare alla volontà di pubblicare il titolo anche in Europa e Stati Uniti.