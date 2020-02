Non solo Final Fantasy 7 Remake? Registrato marchio per lo spin off Dirge of Cerberus

Mentre cresce l'attesa per la pubblicazione della prima parte dell'ambizioso progetto di rifacimento dell'iconico Final Fantasy VII, la community videoludica ha realizzato un interessante avvistamento.

Square Enix ha infatti registrato presso lo United States Patent and Trade Office il marchio "Dirge of Cerberus", accompagnando al documento un logo che apparentemente non sembra trovare coincidenza in materiali preesistenti. Come prevedibile, il pensiero del pubblico è immediatamente volato in direzione di Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, spin-off del celebre JRPG.

Pubblicato nel corso del 2006 su PlayStation 2, il gioco è ambientato circa tre anni dopo gli eventi narrati nell'originale Final Fantasy VII. L'action game vede come unico ed assoluto protagonista il personaggio di Vincent Valentine. L'avvistamento ha spinto i giocatori a chiedersi se Square Enix non abbia in programma di cogliere il ritorno sulle scene di Final Fantasy VII per riproporre al pubblico anche remake o remastered di uno o più dei progetti ambientati nello stesso universo, tra i quali figura, appunto, lo stesso Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII.



In attesa di eventuali ulteriori dettagli, è comunque opportuno ricordare che non sempre la registrazione di un marchio è indice dell'effettiva volontà di riportare in auge un brand. Nel frattempo, Final Fantasy VII Remake guida la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu.