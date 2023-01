Non solo Fire Emblem Engage: tre giochi per Switch da giocare a gennaio

Gennaio 2023 è il mese di Fire Emblem Engage per Nintendo Switch, ma questo non è l'unico gioco degno di nota in uscita sulla console ibrida della casa di Kyoto. Abbiamo selezionato tre giochi particolarmente interessanti che vi consigliamo di tenere d'occhio questo mese...

Fire Emblem Engage

Chiaramente, dobbiamo iniziare con Fire Emblem Engage, il gioco più in vista della lineup Nintendo Switch di gennaio 2023. La celebre serie si rinnova con un episodio che presenta una storia inedita, nuovi personaggi, un character design di sicuro impatto e un gameplay solidissimo, come vi abbiamo anticipato nella nostra anteprima di Fire Emblem Engage. Se siete fan della saga, non resterete delusi.

Persona 4 Golden e Persona 3 Portable

Persona 4 Golden e Persona 3 Portable arrivano il 19 gennaio anche su Nintendo Switch, si tratta di due titoli di assoluto spessore per gli appassionati del genere e sopratutto per coloro che si sono avvicinati alla serie Atlus con Persona 5, ideale dunque per riscoprire il passato di questa amatissima saga. Due giochi particolarmente adatti ad essere giocati in mobilità, presto la recensione su queste pagine.

SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake

Esce a fine mese (il 31 gennaio) SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake, il nuovo videogioco con protagonisti SpongeBob e Patrick, impegnati a salvare l'universo in un gioco di piattaforme 3D coloratissimo, con sette mondi da esplorare, trenta costumi e ben 100 brani musicali tratti dal cartone animato. Perfetto per i più piccoli e per i fan sfegatati della spugna gialla.