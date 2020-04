Non solo Fortnite, Minecraft accoglie un enorme festival musicale: tutti i dettagli!

Nel corso degli ultimi giorni la community videoludica è stata travolta dall'incredibile successo dell'evento Fortnite X Travis Scott, che ha coinvolto oltre dieci milioni di giocatori.

Ora, la potenza della musica sembra pronta a scatenarsi anche in Minecraft, grazie all'evento "Block by Blockwest", un festival in-game che coinvolgerà un ampio numero di artisti. Si spazia infatti dagli Idles per arrivare sino alle Pussy Riot, per un totale di oltre trenta performer pronti a a riunirsi all'interno del titolo Mojang. L'iniziativa è a scopo benefico: organizzata dal gruppo Courier Club, è infatti volta a raccogliere fondi a supporto del contrasto alla diffusione e agli effetti dell'epidemia di Coronavirus/COVID-19. Tutti i proventi saranno donati ad enti no profit.



Il Festival Block by Blockwest, spiegano gli organizzatori, rappresenta inoltre un'interessante opportunità per riunire fan e artisti in un contesto in cui l'emergenza sanitaria ha reso necessario procedere alla cancellazione di molti tour e concerti in tutto il mondo. L'appuntamento è fissato per sabato 25 aprile, alle ore 21:00 del fuso orario nostrano. Ogni gruppo offrirà una performance preregistrata di circa venti minuti, che sarà trasmessa all'interno del server, mentre saranno disponibili nell'area circostante il palco dell'evento altre attività collaterali, come minigiochi e persino negozi di mechandising a tema.



Per partecipare, sarà necessario collegarsi al server Minecraft dedicato all'evento: direttamente in apertura a questa news, trovate un video tutorial pubblicato dagli organizzatori.