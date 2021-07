Non solo Fortnite: Ninja diventa l'eroe gratis di un celebre gioco mobile

Sebbene negli ultimi tempi la sua popolarità sia calata, Tyler "Ninja" Blevins continua ad essere tra gli streamer più conosciuti al mondo e sono diverse le software house che hanno deciso di includere nel proprio gioco delle skin ispirate a lui.

Dopo aver assistito all'arrivo del costume dedicato allo streamer sia in Fortnite Capitolo 2 che in Fall Guys: Ultimate Knockout, ecco che arriva l'annuncio ufficiale: Ninja sta per diventare uno dei Campioni leggendari di Raid Shadow Legends. Grazie alla collaborazione con Plarium Global, lo streamer si è trasformato in uno dei tanti personaggi presenti nel free to play per dispositivi mobile e potrà essere sbloccato senza costi aggiuntivi da tutti i giocatori per ben tre mesi. Chiunque giochi a Raid Shadow Legends potrà iniziare a sbloccare Ninja a partire dal prossimo venerdì 16 luglio 2021, invece il 19 luglio si terrà una diretta durante la quale verranno svelati ulteriori dettagli sulla collaborazione e si parlerà anche delle abilità uniche di questo nuovo Campione leggendario.

Vi ricordiamo che Raid Shadow Legends è un free to play con microtransazioni e può essere scaricato gratuitamente su dispositivi su App Store e Google Play Store.

A proposito di streamer, sapevate che Dr Disrespect è tornato a criticare aspramente Call of Duty Warzone?