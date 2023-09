No, non è stata la FTC: è Microsoft l'artefice del leak su Xbox Series X Refresh

In queste ore non si fa che discutere del gigantesco leak che ha colpito Microsoft, che ha svelato informazioni riservate sulla sua strategia nel settore del gaming. Ma siamo certi che sia colpa della FTC se in rete è trapelato il progetto di Xbox Series X Refresh e non solo?

Sebbene in un primo momento si sia diffusa la convinzione che la Federal Trade Commission non avesse editato appropriatamente i documenti, sembra che sia stata la stessa Microsoft l'artefice dell'enorme leak. A suggerirlo è stata prima Bloomberg, entrata in contatto con una fonte a conoscenza dei fatti. Successivamente è giunta la conferma del giudice Jacqueline Scott Corley, secondo cui Microsoft ha accidentalmente fornito a un tribunale federale un link a documenti Xbox non oscurati, che sono stati poi caricati sulla pagina Internet creata per il suo caso contro la FTC.

Un caso che ricorda da vicino quello di alcuni mesi fa, quando, sempre nel contesto del processo tra Microsoft ed FTC, vennero svelate diverse informazioni confidenziali riguardanti Xbox e non solo. L'errore fu commesso anche da Sony, che per sbaglio aveva rivelato i costi di sviluppo di Horizon Forbidden West e The Last of Us Parte II.

I documenti recentemente trapelati in rete hanno anche svelato i numeri di vendita di Skyrim e Fallout 4 e di altri giochi Bethesda.